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ЕНП (единый налоговый платеж)

🔥🔥🔥 Изменились реквизиты для уплаты налогов

С января 2023 года бухгалтеры платили налоги в МИ ФНС по управлению долгом. Но теперь в поле «16» платежного документа надо указывать нового получателя.
611

Об этом сообщает ФНС (письмо от 15.05.2023 № ЕД-26-8/8@/07-04-05/05-12658).

Получатель платежа теперь: «Казначейство России (ФНС России)».

Остальные реквизиты не изменились.

В сервисе ФНС платежные документы уже формируются с новым получателем.

Вот таблица с новыми реквизитами платежки:

Номер (поля) платежного документа

Наименование (поля) реквизита платежного документа

Значение

13

Наименование банка получателя средств

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула

14

БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)

017003983

15

№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)

40102810445370000059

16

Получатель

Казначейство России (ФНС России)

17

Номер казначейского счета

03100643000000018500

Комментарии

11
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 1 час назад

    Ирина

    Чудесная новость. Что ни день, то чудесатее и чудесатее

  • Логотип MM25
    MM25 55 минут назад

    Я сегодня утром отправила платежку как раньше =( и что теперь делать?

    • Логотип бух2007
      бух2007
      39 минут назад

      Я сегодня утром отправила платежку как раньше =( и что теперь делать?

      Все будет нормально. Там сменилось только название. ИНН и КПП остались. Так что по ИНН всяко дойдут

  • Логотип n@tti
    n@tti 53 минуты назад

    nattiБухгалтер

    это чтоб мы не раслаблялись? а то лето и в отпуск хочется))))

  • Логотип revita
    revita 33 минуты назад

    Главный бухгалтер

    На сайте налоговой Получатель - "Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)". И как писать то? Неделя осталась на уплату всех налогов и никакой конкретики. 

  • Логотип Мирам
    Мирам 20 минут назад

    да, название не так уже режет глаза :)

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