🔥🔥🔥 Изменились реквизиты для уплаты налогов

Об этом сообщает ФНС (письмо от 15.05.2023 № ЕД-26-8/8@/07-04-05/05-12658).
Получатель платежа теперь: «Казначейство России (ФНС России)».
Остальные реквизиты не изменились.
В сервисе ФНС платежные документы уже формируются с новым получателем.
Вот таблица с новыми реквизитами платежки:
Номер (поля) платежного документа
Наименование (поля) реквизита платежного документа
Значение
13
Наименование банка получателя средств
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула
14
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)
017003983
15
№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)
40102810445370000059
16
Получатель
Казначейство России (ФНС России)
17
Номер казначейского счета
03100643000000018500
Комментарии11
Ирина
Чудесная новость. Что ни день, то чудесатее и чудесатее
Я сегодня утром отправила платежку как раньше =( и что теперь делать?
Все будет нормально. Там сменилось только название. ИНН и КПП остались. Так что по ИНН всяко дойдут
nattiБухгалтер
это чтоб мы не раслаблялись? а то лето и в отпуск хочется))))
Главный бухгалтер
На сайте налоговой Получатель - "Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)". И как писать то? Неделя осталась на уплату всех налогов и никакой конкретики.
да, название не так уже режет глаза :)