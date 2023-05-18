Больше половины пациентов не хотят лечиться по ОМС

52% не устраивают сроки оказания медицинских услуг. Приходится ждать слишком долго, а попасть к нужному врачу бывает невозможно.

Большинство жителей страны сообщили, что им сложно получить все медицинские услуги по ОМС в одном месте. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрия Кузнецова.

52% пациентов не обращаются в поликлиники по ОМС из-за того, что помощь оказывают слишком долго.

Более трети сообщили о трудностях во время записи на прием к врачу, а 19% пожаловались на отказ медиков выдавать нужные направления.

В 2022 году медицинскую помощь по ОМС получили более 72,2 млн раз.

Страховщикам прислали больше 30 тыс. вопросов об онкологической амбулаторной помощи в рамках ОМС.