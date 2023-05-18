Больше половины пациентов не хотят лечиться по ОМС

Большинство жителей страны сообщили, что им сложно получить все медицинские услуги по ОМС в одном месте. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрия Кузнецова.
52% пациентов не обращаются в поликлиники по ОМС из-за того, что помощь оказывают слишком долго.
Более трети сообщили о трудностях во время записи на прием к врачу, а 19% пожаловались на отказ медиков выдавать нужные направления.
В 2022 году медицинскую помощь по ОМС получили более 72,2 млн раз.
Страховщикам прислали больше 30 тыс. вопросов об онкологической амбулаторной помощи в рамках ОМС.
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