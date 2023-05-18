С 1 января 2026 ведомство предлагает в обязательном порядке указывать номер паспорта или ИНН получателя.

Переводы без открытия банковского счёта станут прозрачнее для Росфинмониторинга в перспективе двух лет. С 1 января 2026 ведомство предлагает в обязательном порядке указывать номер паспорта или ИНН получателя. Текущая редакция антиотмывочного закона требует сопровождать перевод информацией только об отправителе.

Размер операций без открытия банковского счёта могут ограничить суммой 100 тыс. рублей. Это примерно в пять раз меньше, чем сейчас.

Новое требование будет касаться и внутрироссийских, и трансграничных переводов по картам и счетам.

Но при всём желании контролировать денежные потоки Росфинмониторинг делает исключение для переводов по СБП. Для них будет предусмотрен механизм досылки сведений о получателе от кредитной организации или оператора платёжной системы.

И это очень дальновидно. Банки нововведениями недовольны, поэтому сторонник в виде ЦБ будет очень кстати, чтобы принять и внедрить закон несмотря на сопротивление рынка.