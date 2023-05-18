📣 ФНС объявила о смене реквизитов на уплату налогов

В начале этого года бухгалтеры задавались вопросом: «Почему именно Тула?». Теперь этот тульский вопрос остался в прошлом.

Наименование получателя платежа в платежке на налоги поменяли. Теперь Тула там не упоминается. Хотя сам получатель какой был, такой и остался.

Сообщение о смене реквизитов для уплаты налогов ФНС опубликовала на своем сайте накануне вечером.

Поменялось поле 16 платежки.

Было Стало Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) Казначейство России (ФНС России)

Новое правило работает с 15 мая. Оно доведено до сведения налоговиков письмом ФНС от 17.05.2023 № 8-5-03/0017@.

Ранее УФНС сообщала о письме от 15.05.2023 № ЕД-26-8/8@/07-04-05/05-12658.

При этом ИНН и КПП получателя не поменялись.

Обсуждая этот парадокс в Telegram-чате ФНС, бухгалтеры беспокоятся, не будет ли проблем при составлении платежек в 1С и интернет-банке. Ведь данные в ЕГРЮЛ не изменились. Это по-прежнему МИ ФНС по управлению долгом.

Впрочем, для госорганов несовпадение платежного наименования с данными ЕГРЮЛ – это обычное дело, отмечают коллеги.

Кстати, если с 15 мая вы уже успели уплатить налоги по-старому, на зачисление платежа это не повлияет, уточнили в ФНС.