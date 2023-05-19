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Инвестиции

Акции банка Тинькофф упали после сообщений о санкциях

На Московской бирже ценные бумаги кредитной организации подешевели на 3,82%.
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19 мая 2023 года стоимость акций «Тинькофф банка» на Мосбирже упала на 3,82%. Одна ценная бумага в 10:00 по мск стоила 2 910,5 рублей. Это следует из графиков на торговой площадке.

К 10:30 по мск ценные бумаги банка Тинькофф замедлили снижение и продавались по 2 990 рублей за акцию.

Котировки начали резко меняться после введения новых ограничений со стороны Великобритании.

Ранее мы писали, что Лондон ввел санкции против 86 компаний и физических лиц, в числе которых Тинькофф-банк, «Росатом» и «Северсталь».

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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