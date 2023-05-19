Британские санкции не повлияют на работу Росбанка

Банк сохранит все условия обслуживания клиентов и продолжит проводить операции в рублях без ограничений.

Санкции, которые приняла Великобритания в отношении Росбанка, не окажут никакого влияния на его работу. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Банк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются, объяснили в Росбанке.

19 мая 2023 года Великобритания включила в санкционный лист 86 компаний и физических лиц. В том числе Росбанк, банк «Тинькофф», Металлинвестбанк и «Дом.РФ».