Нейросеть будет доступна в мобильном приложении на iOS

Компания OpenAI запустила приложение ChatGPT для устройств на платформе iOS. Об этом сообщается на сайте организации.
— Сегодня мы запускаем приложение ChatGPT для iOS. Использование приложения ChatGPT является бесплатным, оно синхронизирует вашу историю на всех устройствах, — сказано в сообщении.
OpenAI также работает над созданием мобильного приложения для пользователей Android.
Пока что приложение с нейросетью могут скачать жители США, затем оно будет доступно в других странах.
ChatGPT может вести диалог с пользователем, отвечать на дополнительные вопросы, писать тексты и компьютерные коды.
Комментарии