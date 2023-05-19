Нейросеть будет доступна в мобильном приложении на iOS

Пользователи iOS могут работать с ChatGPT в мобильном приложении. Правда, пока что его могут скачать только жители США.

Компания OpenAI запустила приложение ChatGPT для устройств на платформе iOS. Об этом сообщается на сайте организации.

— Сегодня мы запускаем приложение ChatGPT для iOS. Использование приложения ChatGPT является бесплатным, оно синхронизирует вашу историю на всех устройствах, — сказано в сообщении.

OpenAI также работает над созданием мобильного приложения для пользователей Android.

Пока что приложение с нейросетью могут скачать жители США, затем оно будет доступно в других странах.

ChatGPT может вести диалог с пользователем, отвечать на дополнительные вопросы, писать тексты и компьютерные коды.