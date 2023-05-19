Red Wings допустили к полетам в Грузию из Москвы и Сочи

Пассажиры смогут улететь в Грузию со 2 июня. Рейсы будут проходить трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Авиакомпания Red Wings получила разрешение на прямые рейсы из России в Грузию. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу организации.

— С июня текущего года авиакомпания Red Wings начинает оперировать по воздушным маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза, — сказали в Red Wings.

Со 2 июня 2023 года чартерные рейсы из Москвы и Сочи будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

19 мая 2023 года вылетел первый самолет из Москвы в Тбилиси. Прямое авиасообщение между странами восстановилось спустя четыре года.