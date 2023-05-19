Малому бизнесу из Тюмени продлили налоговые льготы до 2028 года

До конца 2028 года в Тюменской области для малого и среднего бизнеса будет действовать система упрощенного налогообложения. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на губернатора региона Александра Моора.

Для малых и средних предприятий из Тюменской области сохранится налоговая ставка на УСН доходы минус расходы на уровне 5%, на доходы — 4%.

Действие налоговых льгот должно было закончиться в 2022 году, но глава региона решил продлить эту программу до 2028 года включительно.

В 2021 году в регионе для предпринимателей, которые используют патент, налоговая нагрузка снизилась на 30%.