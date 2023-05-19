Volkswagen продал бизнес в РФ дилеру «Авилон»

Немецкий концерн Volkswagen завершил сделку по продаже активов в РФ дилерскому холдингу «Авилон». Об этом сообщается на сайте Volkswagen.
Сделка включает производственные мощности в Калуге, структуру импортера (дистрибьюторский и послепродажный бизнес), а также складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками, - говорится в сообщении.
Стоимость купли-продажи стороны не раскрывают.
В марте 2022 года заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде приостановили работу, владельцы решили продать часть активов в РФ.
Ранее мы писали, что автодилер «Авилон» планирует купить завод Volkswagen.
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