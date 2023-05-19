До конца 2023 года продлили эксперимент по прослеживаемости товаров в ЕАЭС

За продажей бытовых холодильников и морозильников продолжат следить до конца года.

Пилотный проект по прослеживаемости товаров в ЕАЭС продлили до конца 2023 года. Об этом сообщается на сайте ФНС.

Эксперимент затрагивает товары из категории «Бытовые холодильники и морозильники».

Не отслеживаются товары, которые были произведены или вывезены из Республики Беларусь.

Участники пилотного проекта должны подавать уведомления о товарах до того, как они начнут перемещение на территории покупателя-участника ЕАЭС.

Информация о продажах продукции содержится в национальной системе прослеживаемости.