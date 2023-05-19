Вместо бакалавриата и магистратуры будет только базовое и специализированное высшее образование

Указ Путина касается пока всего шести вузов, в том числе МАИ, МИСИС и МПГУ.

Владимир Путин подписал указ, который вводит эксперимент с новыми уровнями высшего образования.

Согласно документу, это будут базовое высшее и специализированное высшее, следующей за ними будет аспирантура как высшее профессиональное образование.

Магистратура будет входить в специализированное высшее образование, но получением второго или последующего высшего образования считаться не будет, указано в тексте документа.

Эксперимент (пилотный проект) пройдет в 2023/24 и 2025/26 учебных годах в шести вузах России. Это:

Балтийский федеральный университет им.Канта;

Московский авиационный институт;

Национальный исследовательский технологический университет «МиСИС»;

Московский педагогический госуниверситет;

Санкт-Петербургский горный университет;

Томский госуниверситет.

О том, чтобы отменять магистратуру, в самом указе Путина речь не идет, но власти активно говорят о том, что будет она не во всех российских вузах. Например, об этом сегодня заявил глава Минобрнауки Фальков, которого цитируют РИА Новости.