Вместо бакалавриата и магистратуры будет только базовое и специализированное высшее образование

Владимир Путин подписал указ, который вводит эксперимент с новыми уровнями высшего образования.
Согласно документу, это будут базовое высшее и специализированное высшее, следующей за ними будет аспирантура как высшее профессиональное образование.
Магистратура будет входить в специализированное высшее образование, но получением второго или последующего высшего образования считаться не будет, указано в тексте документа.
Эксперимент (пилотный проект) пройдет в 2023/24 и 2025/26 учебных годах в шести вузах России. Это:
Балтийский федеральный университет им.Канта;
Московский авиационный институт;
Национальный исследовательский технологический университет «МиСИС»;
Московский педагогический госуниверситет;
Санкт-Петербургский горный университет;
Томский госуниверситет.
О том, чтобы отменять магистратуру, в самом указе Путина речь не идет, но власти активно говорят о том, что будет она не во всех российских вузах. Например, об этом сегодня заявил глава Минобрнауки Фальков, которого цитируют РИА Новости.
Комментарии