Для тайных работников изменили правила оплаты бумажных больничных

Данные о доходах сотрудников госохраны, необходимые для оплаты больничных, СФР и работодатели будут получать только с согласия Федеральной службы охраны.

Внесли изменения в особенности оплаты больничных работников, которые работают с гостайной и тех, на кого распространяются меры госзащиты. Опубликован приказ Минтруда от 14.04.2023 № 312н.

Этим людям оформляют бумажные больничные, тогда как всем остальным – только электронные.

В частности, теперь из правил убрали упоминание про справку 182н.

Работодатели будут запрашивать данные о зарплате в СФР. А у СФР будет право запрашивать данные о зарплате таких тайных сотрудников у их работодателей.

Но если речь идет о сотрудниках госохраны, то для таких запросов будет нужно согласие ФСО.