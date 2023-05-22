Средний размер автокредита вырос на 109 тысяч рублей

На покупку автомобиля россияне занимают в среднем 1,2 млн рублей. Чаще всего покупают подержанные авто марки Huinday и новые машины Lada.

По итогам апреля 2023 года средний кредит на покупку автомобиля составил около 1,2 млн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на банк ВТБ.

За год средний размер автокредита увеличился примерно на 109 тыс. рублей. На покупку новых машин клиенты ВТБ берут 1,4 млн рублей.

— По нашей оценке, в 2023 году только в ВТБ выдачи автокредитов наличными могут достичь 40 млрд рублей, — сообщил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

На первоначальный взнос заемщики тратят 35% собственных средств, а кредит берут сроком до 5,3 года.

В 2020 году первоначальный взнос составлял 40%, а срок выплаты кредита – около 4 лет.

Автолюбители чаще всего покупают машины с пробегом марок Huinday (20,5%), Kia (14%) и Lada (9%).

Кредиты берут на новые автомобили марок Lada (42%), Omoda (15,6%) и Haval (6,6%).

Недавно стало известно, что в апреле 2023 года автокредиты побили рекорд за 10 лет. За месяц банки предоставили 109,5 млрд рублей.