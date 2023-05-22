Минфин на 17% снизит оценку прогнозных расходов на маткапитал

Минфин предложил снизить расходы на финансирование Социального фонда для выплат материнского капитала. Об этом пишет «РБК».
В общей сложности в 2024-2026 годах федеральный трансферт снизится на 17%, до 356 млрд рублей.
Такой пересмотр связан с трендами в сфере рождаемости. В 2022 году на 13,4% уменьшилось число семей с детьми, которые получили сертификат.
Фактические траты на материнский капитал сократились на 14% относительно прогноза и составили 382 млрд рублей. Хотя запланировано было выплатить около 440 млрд рублей.
В Минтруде заявили, что все заявки на материнский капитал будут удовлетворены.
С 1 февраля 2023 года власти проиндексировали размер материнского капитала. За первого ребенка можно получить 586,9 тыс. рублей, а за второго 775,6 тыс. рублей. В этом году на выплату по сертификатам выделят 551,3 млрд рублей.
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