Минфин на 17% снизит оценку прогнозных расходов на маткапитал

Траты на материнский капитал в 2024-2026 годах планируют сократить на 356 млрд рублей. Это связано с тем, что в 2022 году семьи получили по сертификатам меньше денег, чем было запланировано.

Минфин предложил снизить расходы на финансирование Социального фонда для выплат материнского капитала. Об этом пишет «РБК».

В общей сложности в 2024-2026 годах федеральный трансферт снизится на 17%, до 356 млрд рублей.

Такой пересмотр связан с трендами в сфере рождаемости. В 2022 году на 13,4% уменьшилось число семей с детьми, которые получили сертификат.

Фактические траты на материнский капитал сократились на 14% относительно прогноза и составили 382 млрд рублей. Хотя запланировано было выплатить около 440 млрд рублей.

В Минтруде заявили, что все заявки на материнский капитал будут удовлетворены.

С 1 февраля 2023 года власти проиндексировали размер материнского капитала. За первого ребенка можно получить 586,9 тыс. рублей, а за второго 775,6 тыс. рублей. В этом году на выплату по сертификатам выделят 551,3 млрд рублей.