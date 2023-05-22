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Пользователи интернета

Персональные данные пользователей утекли из компании по защите информации

В открытый доступ выложили больше 60 тысяч записей о пользователях сайта «Инфотекс». Организация специализируется на разработке средств по защите информации.
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Компания «Инфотекс» подтвердила утечку данных пользователей своего сайта. Об этом сказано в заявлении компании.

20 мая 2023 года в сеть утекли данные о пользователях сайта компании-разработчика средств защиты информации. Специалисты провели проверку и подтвердили этот факт.

В открытом доступе оказались 60 911 записей, в которых есть логины, имена пользователей и адреса электронных почт.

Сотрудники «Инфотекс» просят пользователей сменить логины и пароли во всех своих учетных записях. Сейчас личные кабинеты на сайте заблокированы.

Компания отправила в Роскомнадзор уведомление об инциденте.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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