Персональные данные пользователей утекли из компании по защите информации

Компания «Инфотекс» подтвердила утечку данных пользователей своего сайта. Об этом сказано в заявлении компании.
20 мая 2023 года в сеть утекли данные о пользователях сайта компании-разработчика средств защиты информации. Специалисты провели проверку и подтвердили этот факт.
В открытом доступе оказались 60 911 записей, в которых есть логины, имена пользователей и адреса электронных почт.
Сотрудники «Инфотекс» просят пользователей сменить логины и пароли во всех своих учетных записях. Сейчас личные кабинеты на сайте заблокированы.
Компания отправила в Роскомнадзор уведомление об инциденте.
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