Приложение 2ГИС удалили из Google Play

Компания Google удалила картографическое приложение 2ГИС из Google Play из-за санкций. Об этом пишут «РИА Новости».
— Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы примем соответствующие меры, — сообщили в компании.
Теперь скачать приложение можно с сайта 2ГИС и в Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, RuStore.
Уже установленные на Android версии 2ГИС продолжат работать без изменений.
20 мая 2023 года приложение 2ГИС пропало из магазина Google Play.
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