Хакеры атакуют сайт предварительного голосования «Единой России»

«Единая Россия» вместе с Роскомнадзором и Qrator Labs отбивают DDoS-атаки из США и Германии.

Информационный портал «Предварительное голосование» подвергся множественным DDoS-атакам. Об этом сказано на сайте «Единой России».

— Все попытки обрушить систему отбиваются с помощью Роскомнадзора, Qrator Labs и инфраструктуры, которую предоставляют партнёры по информационной безопасности. Сайт работает штатно, — говорят в «Единой России».

Большинство DDoS-атак было совершено с IP-адресов, которые зарегистрированы в США и Германии. Все они начались с момента старта голосования.

Портал «Предварительное голосование» будет работать с 22 по 28 мая 2023 года. С его помощью выбирают кандидатов от партии «Единая Россия». Они будут выдвигаться в депутаты законодательных органов.