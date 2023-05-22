Многодетных отцов хотят отправить на досрочную пенсию

В Госдуму внесен законопроект с поправками в закон № 400-ФЗ о пенсиях.
В зависимости от количества детей мужчины смогут выйти на пенсию раньше.
При этом нужно иметь 15 лет стажа для женщин и 20 лет стажа для мужчин и воспитывать детей до 8 лет.
Смотрите в нашей таблице возраст выхода на пенсию.
Количество детей
Мужчины
Женщины
5 и более
55
50
4
57
52
3
58
53
Авторы проекта – депутаты от «СР».
Комментарии1
Вы ничего не перепутали? Женщина не может выйти в 53 года на пенсию при трех детях. Сейчас - от 57 лет.