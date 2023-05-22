Многодетных отцов хотят отправить на досрочную пенсию

Сейчас право на досрочную пенсию есть у многодетных женщин. Такое же право предложили прописать и для мужчин.

В Госдуму внесен законопроект с поправками в закон № 400-ФЗ о пенсиях.

В зависимости от количества детей мужчины смогут выйти на пенсию раньше.

При этом нужно иметь 15 лет стажа для женщин и 20 лет стажа для мужчин и воспитывать детей до 8 лет.

Смотрите в нашей таблице возраст выхода на пенсию.

Количество детей Мужчины Женщины 5 и более 55 50 4 57 52 3 58 53

Авторы проекта – депутаты от «СР».