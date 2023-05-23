В стране запустят электронную туристическую визу с 1 июля

Иностранным туристам не нужно оформлять приглашение и делать бронь в отелях. Они получат цифровую визу и смогут находиться в стране не больше 16 суток.

С 1 июля 2023 года начнет работать единая электронная виза, которая упростит въезд иностранных туристов в РФ. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

Посетить страну по электронной визе смогут не только туристические группы, но и индивидуальные путешественники.

В конце 2022 года глава Ростуризма Зарина Догузова предложила главе МИД Сергею Лаврову ввести электронные визы для граждан 52 стран. В том числе для туристов из Европы.

Для оформления электронной визы не нужно приглашение или бронь в отеле. Главное — заполнить анкету, прикрепить фотографию, копию загранпаспорта и оплатить консульский сбор.

По цифровой визе туристы смогут находиться в РФ не больше 16 суток. Сама виза действует 60 дней с момента получения.