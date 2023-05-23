«Тинькофф» теперь выпускает карты UnionPay

С 23 мая 2023 года «Тинькофф» начал выпускать карты с китайской платежной системой UnionPay. Об этом сказано в материалах банка.
Клиенты банка могут бесплатно выпустить виртуальную карту с UnionPay. За «пластик» придется заплатить 1 тыс. рублей.
Карты UnionPay будут выпускаться как дополнительные к тем, которые уже есть у клиентов.
Снимать средства с карты можно в банкоматах Турции, ОАЭ или Таиланда, а также в странах Азии, Африки и Южной Америки.
Карта с UnionPay от «Тинькофф» не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле.
Сейчас UnionPay – это единственная международная система, которая продолжает работу в РФ.
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