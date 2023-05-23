«Тинькофф» теперь выпускает карты UnionPay

Виртуальную карту можно выпустить бесплатно, а пластиковая будет стоить 1 тысячу рублей.

С 23 мая 2023 года «Тинькофф» начал выпускать карты с китайской платежной системой UnionPay. Об этом сказано в материалах банка.

Клиенты банка могут бесплатно выпустить виртуальную карту с UnionPay. За «пластик» придется заплатить 1 тыс. рублей.

Карты UnionPay будут выпускаться как дополнительные к тем, которые уже есть у клиентов.

Снимать средства с карты можно в банкоматах Турции, ОАЭ или Таиланда, а также в странах Азии, Африки и Южной Америки.

Карта с UnionPay от «Тинькофф» не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле.

Сейчас UnionPay – это единственная международная система, которая продолжает работу в РФ.