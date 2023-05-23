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Бухгалтеры

Главбух-самодур — горе для юриста. Или может, все не так просто?

Юрист не может ужиться с главбухом и считает ее самодуром. На форуме Клерка предположили, что не все так однозначно.
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Главбух написала большую жалобу на юрисконсультанта организации: дескать, должностные обязанности не исполняет, нужные приказы не составляет, запросы бухгалтерии игнорирует.

Юрисконсульт считает жалобу клеветой:

«Говорили умные люди, не иди туда работать, а то с главбухом хлебнёшь проблем. Работать действительно невозможно. Постоянно одни подставы. На днях она жалобу написала в таком истеричном тоне, что я просто не могу. С реквизитами уже достала. Организация небольшая и закупки проводятся малым закупом, то есть поставщики в договорах оставляют место, чтобы бухгалтер ручкой их сама написала. То ли пишет так, что сама разобрать потом не может, то ли делать абсолютно нечего и постоянно ищет виноватых».

А вот на форуме Клерка разгорается обсуждение: профессионально ли приносить служебную историю такого рода на всеобщее обсуждение?

Может, стоит обсудить, договориться, устранить недочеты со своей стороны?

Вот какую жалобу главный бухгалтер написала на юрисконсульта:

Как думаете, коллеги — и вправду главбух-самодур?

Комментарии

2
  • Логотип Замученный бухгалтер
    Замученный бухгалтер 1 час назад

    Главбух все грамотно изложила , а вот юрисконсульт не блестнул своим юридическим языком и логикой в сообщении, поэтому  в данном случае я на стороне главбуха. Почему юристконсульт ведет кадровые документы. а не кадровик? Наверное, фирма небольшая. Но такого кадровика-юриста надо гнать , судя по замечаниям в служебной записке.

    • Логотип Buh Lo
      Buh Lo
      1 час назад

      Светлана Вейс

      Самое главное в этом споре, что если бы это была фирма - да, возможно и я бы сказала что главбух придирается и делать ей нечего) Но это бюджетное учреждение, там к каждой запятой проверяющие придираются и не дай Бог на рубль зарплаты кому больше начислишь или приложения какого к договору не будет...

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