Главбух-самодур — горе для юриста. Или может, все не так просто?

Главбух написала большую жалобу на юрисконсультанта организации: дескать, должностные обязанности не исполняет, нужные приказы не составляет, запросы бухгалтерии игнорирует.

Юрисконсульт считает жалобу клеветой:

«Говорили умные люди, не иди туда работать, а то с главбухом хлебнёшь проблем. Работать действительно невозможно. Постоянно одни подставы. На днях она жалобу написала в таком истеричном тоне, что я просто не могу. С реквизитами уже достала. Организация небольшая и закупки проводятся малым закупом, то есть поставщики в договорах оставляют место, чтобы бухгалтер ручкой их сама написала. То ли пишет так, что сама разобрать потом не может, то ли делать абсолютно нечего и постоянно ищет виноватых».