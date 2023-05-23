Главбух-самодур — горе для юриста. Или может, все не так просто?

Главбух написала большую жалобу на юрисконсультанта организации: дескать, должностные обязанности не исполняет, нужные приказы не составляет, запросы бухгалтерии игнорирует.
Юрисконсульт считает жалобу клеветой:
«Говорили умные люди, не иди туда работать, а то с главбухом хлебнёшь проблем. Работать действительно невозможно. Постоянно одни подставы. На днях она жалобу написала в таком истеричном тоне, что я просто не могу. С реквизитами уже достала. Организация небольшая и закупки проводятся малым закупом, то есть поставщики в договорах оставляют место, чтобы бухгалтер ручкой их сама написала. То ли пишет так, что сама разобрать потом не может, то ли делать абсолютно нечего и постоянно ищет виноватых».
А вот на форуме Клерка разгорается обсуждение: профессионально ли приносить служебную историю такого рода на всеобщее обсуждение?
Может, стоит обсудить, договориться, устранить недочеты со своей стороны?
Вот какую жалобу главный бухгалтер написала на юрисконсульта:
Как думаете, коллеги — и вправду главбух-самодур?
Комментарии2
Главбух все грамотно изложила , а вот юрисконсульт не блестнул своим юридическим языком и логикой в сообщении, поэтому в данном случае я на стороне главбуха. Почему юристконсульт ведет кадровые документы. а не кадровик? Наверное, фирма небольшая. Но такого кадровика-юриста надо гнать , судя по замечаниям в служебной записке.
Светлана Вейс
Самое главное в этом споре, что если бы это была фирма - да, возможно и я бы сказала что главбух придирается и делать ей нечего) Но это бюджетное учреждение, там к каждой запятой проверяющие придираются и не дай Бог на рубль зарплаты кому больше начислишь или приложения какого к договору не будет...