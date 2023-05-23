В столичных налоговых проверяют инспекторов, которые сливали налоговую тайну

Резонансный случай дошел до СМИ из ИФНС №14, но это может быть только верхушка айсберга, осторожно говорит эксперт.

По данным Телеграм-канала Baza, под проверку попали трое сотрудников ИФНС №14, которая работает по районам Аэропорт, Беговой, Савёловский и Хорошевский.

В 2022 году под их учётными записями выгружались данные физических и юридических лиц, которые даже не состояли на учёте этой ИФНС.

Если вину проверяемых инспекторов докажут, им грозят уголовные дела.

Эксперты говорят, что это, однако, далеко не все. Вот что нам рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский:

— Продажа налоговой тайны сотрудниками ФНС приобрела массовый характер уже много лет как. С учетом крайне низкой зарплат такое развитие событий неудивительно. Налоговики, помимо сведений из АСК НДС-2, активно продают выписки по расчетным счетам, а также иные сведения. Купить сейчас такие данные — не проблема. Такими предложениями наводнен даркнет. Телеграм-каналы тоже представляют такие услуги.

Адвокат убежден: массовыми зачистками это пока назвать нельзя, но проблема существует не первый день.

— Массовые зачистки — это когда не одну инспекцию щёлкнули по носу, а когда массово проверяют и трясут за это все налоговые. А этого не происходит. Или же до СМИ эта информация не доходит. Например, месяц назад в УФНС по г. Москве был задержан сотрудник КАО управления, но эта информация не стала достоянием общественности. Как и сотни других случаев, — заключает Василевский.