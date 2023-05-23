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ЕНП (единый налоговый платеж)

❕ Скоро откроют раздел ЕНС в личных кабинетах юрлиц и ИП, обещает ФНС

Раздел ЕНС открыт во всех личных кабинетах налогоплательщиков-физических лиц (не ИП). Также открыты 800 тысяч кабинетов для ИП и ЮЛ.
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Глава ФНС Даниил Егоров сказал, что в ближайшее время эта работа будет завершена.

Открывали планомерно с востока на запад, регион за регионом, пояснил глава ФНС.

«Мы были максимально консервативны в открытии, смотрели, с какими проблемами к нам обращаются налогоплательщики при открытии личных кабинетов. Если говорить о физлицах, тех, кто наблюдал ошибки, это меньше 0,01 % налогоплательщиков», – сказал Егоров.

В Telegram-чате ФНС также опубликовано сообщение, что ФНС продолжает плановое поэтапное открытие раздела ЕНС в личных кабинетах ИП и юридических лиц. В ближайшее время эта работа будет завершена.

А в вашем регионе уже доступен раздел ЕНС у ИП и юрлиц? Входите вы в число тех 800 тыс. счастливчиков?

Комментарии

4
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 28 минут назад

    Ирина

    Открывали планомерно с востока на запад, регион за регионом, пояснил глава ФНС.

    😱До нас дойдёт, когда будет с запада на юг

  • Логотип Tan_D
    Tan_D 14 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтер

    Даже за этот год можно уже издавать сборник обещаний ФНС и Минфина. Скорее всего - многотомный.

  • Логотип Наза
    Наза 4 минуты назад

    Иркутская обл доступен, данные недостоверные. В НИ звоню - они видят нормальные данные, а то что отображается в кабинете - это не они, это программисты.

  • Логотип Мирам
    Мирам 3 минуты назад

    там, похоже, в Телеграме, когда пророчили открытие лк 28 апреля один какой то программист трезвый оказался -озвучил предполагаемую дату открытия лк 01.07.23 :)

    может быть и получит респект :)

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