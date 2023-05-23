❕ Скоро откроют раздел ЕНС в личных кабинетах юрлиц и ИП, обещает ФНС

Глава ФНС Даниил Егоров сказал, что в ближайшее время эта работа будет завершена.
Открывали планомерно с востока на запад, регион за регионом, пояснил глава ФНС.
«Мы были максимально консервативны в открытии, смотрели, с какими проблемами к нам обращаются налогоплательщики при открытии личных кабинетов. Если говорить о физлицах, тех, кто наблюдал ошибки, это меньше 0,01 % налогоплательщиков», – сказал Егоров.
В Telegram-чате ФНС также опубликовано сообщение, что ФНС продолжает плановое поэтапное открытие раздела ЕНС в личных кабинетах ИП и юридических лиц. В ближайшее время эта работа будет завершена.
А в вашем регионе уже доступен раздел ЕНС у ИП и юрлиц? Входите вы в число тех 800 тыс. счастливчиков?
Комментарии4
Ирина
😱До нас дойдёт, когда будет с запада на юг
ТатьянаГлавный бухгалтер
Даже за этот год можно уже издавать сборник обещаний ФНС и Минфина. Скорее всего - многотомный.
Иркутская обл доступен, данные недостоверные. В НИ звоню - они видят нормальные данные, а то что отображается в кабинете - это не они, это программисты.
там, похоже, в Телеграме, когда пророчили открытие лк 28 апреля один какой то программист трезвый оказался -озвучил предполагаемую дату открытия лк 01.07.23 :)
может быть и получит респект :)