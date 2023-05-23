❕ Скоро откроют раздел ЕНС в личных кабинетах юрлиц и ИП, обещает ФНС

Раздел ЕНС открыт во всех личных кабинетах налогоплательщиков-физических лиц (не ИП). Также открыты 800 тысяч кабинетов для ИП и ЮЛ.

Глава ФНС Даниил Егоров сказал, что в ближайшее время эта работа будет завершена.

Открывали планомерно с востока на запад, регион за регионом, пояснил глава ФНС.

«Мы были максимально консервативны в открытии, смотрели, с какими проблемами к нам обращаются налогоплательщики при открытии личных кабинетов. Если говорить о физлицах, тех, кто наблюдал ошибки, это меньше 0,01 % налогоплательщиков», – сказал Егоров.

В Telegram-чате ФНС также опубликовано сообщение, что ФНС продолжает плановое поэтапное открытие раздела ЕНС в личных кабинетах ИП и юридических лиц. В ближайшее время эта работа будет завершена.

А в вашем регионе уже доступен раздел ЕНС у ИП и юрлиц? Входите вы в число тех 800 тыс. счастливчиков?