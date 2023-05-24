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Расчет акцизов

Минфин собирается отказаться от бумажных акцизов на табак и пиво

В стране введут бездекларационный режим. Налоговая будет рассчитывать акцизы на основании информации о маркировке и прослеживаемости товаров.
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С 2024 года в стране начнут вводить цифровой акциз на табак и пиво. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на «дорожную карту» Минфина.

Минфин России направляет на согласование проект плана мероприятий («дорожная карта») по отказу от нанесения на табачную продукцию федеральных специальных (акцизных) марок с 2024 года, - сообщается в документе.

В ходе налоговых проверок будут использовать данные о маркировке и прослеживаемости. Этот пилотный проект запустят в мае 2023 года. Он продлится до июля 2024 года.

На основании этих данных налоговая сможет точно рассчитать акцизы на табак, пиво и сахаросодержащие напитки.

В планах также отказаться о декларирования акцизов. Будет переход на бездекларационный режим с автоматизированной информационной системой ФНС (АИС «Налог-3»).

Комментарии

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