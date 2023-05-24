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Интернет и IT

В стране создадут российский аналог «Википедии»

Новый энциклопедический портал «Рувики» будет управляться отечественным юрлицом, наполнять его будет команда редакторов русскоязычной версии «Википедии».
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Портал «Рувики» станет отечественным аналогом известной онлайн-энциклопедии «Википедия». Об этом пишет замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

— Нам предстоит оценить, как команда «Рувики» справится с очисткой википедийного контента от фейков и откровенной лжи, и какие источники будет для этого использовать, — сказано в сообщении.

Над проектом будут работать редакторы русскоязычного раздела «Википедии».

Портал разместят на российских серверах. Он будет управляться юридическим лицом из РФ.

Комментарии

2
  • Логотип Black_Moon
    Black_Moon
    44 минуты назад

    Копирайтер

    При выдаче запроса «Россия» будет выдаваться ответ «Самая великая держава и империя во всем мире».

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 40 минут назад

    И сколько тут денег хотят освоить на ниве патриотизма?

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