В стране создадут российский аналог «Википедии»

😭 Вы забыли про бесплатные бухгалтерские вебинары!

Ежедневно «Клерк» проводит вебинары на самые разные темы. Начиная от ЕНП и работы с самозанятыми, до проверок и банкротства. Мы приглашаем лучших экспертов, даем возможность задавать им вопросы онлайн и все это совершенно бесплатно! Но, мне кажется, что вы совсем про нас забыли(