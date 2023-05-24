В стране создадут российский аналог «Википедии»

Портал «Рувики» станет отечественным аналогом известной онлайн-энциклопедии «Википедия». Об этом пишет замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.
— Нам предстоит оценить, как команда «Рувики» справится с очисткой википедийного контента от фейков и откровенной лжи, и какие источники будет для этого использовать, — сказано в сообщении.
Над проектом будут работать редакторы русскоязычного раздела «Википедии».
Портал разместят на российских серверах. Он будет управляться юридическим лицом из РФ.
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При выдаче запроса «Россия» будет выдаваться ответ «Самая великая держава и империя во всем мире».
И сколько тут денег хотят освоить на ниве патриотизма?