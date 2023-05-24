Ozon увеличил оборот на 71% и заработал больше 10 млрд рублей

Компания получила 10,7 млрд рублей чистой прибыль. Количество заказов на маркетплейсе выросло на 93%.

В первом квартале 2023 года компания Ozon нарастила оборот на 71%, до 303 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

Компания улучшает рентабельность благодаря эффекту масштаба, оптимизации бизнес-процессов в логистике и другим мерам по улучшению юнит-экономики, - сообщили в Ozon.

Доля маркетплейса в общем обороте выросла до 79,5% (+9,1 п.п.).

У Ozon стало на 29% больше активных покупателей, их теперь 37 млн человек. Число заказов на маркетплейсе увеличилось на 93%, до 179,3 млн.

С начала года Ozon получил выручку в размере 93,26 млрд рублей. Рост на 47% год к году.

Чистая прибыль компании составила 10,7 млрд рублей. Тогда как в 2022 году был убыток в 19,1 млрд рублей.