С начала 2023 года россияне не заплатили по кредитам почти 2 трлн рублей

Приставы пытаются взыскать средства с 14,4 млн злостных должников. В этом году неплательщиков стало на четверть больше.

В первом квартале 2023 года число злостных неплательщиков по кредитам увеличилось на четверть и достигло 14,4 млн человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ФССП.

По сравнению с тем же периодом 2022 года, стало на2,9 млн больше дел о просроченных платежах по кредитам. Приставы собираются взыскать около 2 трлн рублей.

Долги по 32% дел приставы уже собрали полностью или частично. В 34,4% случаев средства удерживают из зарплаты или иных доходов должника.

Больше всего просрочек по платежам у жителей Башкортостана, Краснодарского и Красноярского краев, а также в Московской и Свердловской областях.

Заемщики не могут выполнить свои обязательства перед банком из-за своей низкой платежеспособности.

Вернуть задолженность тяжело в случаях, когда у физлица есть несколько судебных решений в пользу банка, а также обязательства по алиментам.