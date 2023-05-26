В России сейчас работает больше 6 млн предприятий малого бизнеса

По сравнению с докризисным уровнем предприятий стало на 6% больше. В период пандемии МСП получили почти 1 трлн рублей от государства.

Сейчас в едином реестре МСП зарегистрировано 6,25 млн предприятий. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замминистра экономического развития Татьяну Илюшникову.

Единый реестр МСП действует с 2016 года. В 2019 году в нем насчитывалось 5,92 млн субъектов, в 2022 году их стало на 75 тыс. больше – 5,99 млн предприятий.

Сегодня количество МСП выросло на 6% по сравнению с докризисным уровнем.

Сектор малого и среднего предпринимательства получил от государства порядка 1 трлн рублей в период пандемии. Предприятия МСП получают поддержку от государства с 2019 года.

— Каждый год направлялось от 60 млрд до 80 млрд рублей, а в пандемию объем антикризисных государственных мер составил почти 1 трлн рублей, — рассказала Татьяна Илюшникова.

По словам Татьяны Илюшниковой, благодаря господдержке малый и средний бизнес смог преодолеть коронавирусный кризис, ограничения поставок и сбыта продукции, а также трудности с мобилизацией предпринимателей.