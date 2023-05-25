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Инвестиции

Инвесторам в мае-июне лучше обратить внимание на российский рынок акций, говорит эксперт

Мы узнали у эксперта биржи, куда лучше вложиться российским инвесторам в мае-июне 2023 года.
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О том, как правильно построить инвестиционные планы на ближайшее время, рассказал Дмитрий Марков, начальник отдела торговых операций ПТЦ (группа СПВБ).

Ближайший месяц рекомендуем обратить внимание на российский рынок акций. Его поддерживают выплаты и объявления о дивидендах как по «голубым фишкам», так и по менее ликвидным акциям.

В условиях отсутствия публикации отчётности по многим эмитентам, дивиденд и его размер стали ещё более важным фактором для оценки акций. Объявление дивидендов является сигналом о хорошем положении дел в компании, её успешной адаптации к новой реальности.

Инвесторы, как правило, реинвестируют полученные дивиденды в акции. В течение мая-июня будут поступать на рынок дивиденды от нескольких десятков компаний, в том числе, от Лукойла, Сбербанка, Новатэка. Данные выплаты будут способствовать позитивной динамике российского рынка акций ближайшие два месяца.

Интересным вариантом для вложений являются акции Сбербанка. За 2023 год ожидаются дивиденды в размере не менее 27 рублей. По текущим котировкам дивидендная доходность составит 11,8% на обыкновенную и 11,9% на привилегированную акции.

Долгосрочно привлекательными выглядят также акции Новатэка. Совокупные дивиденды за 2023 год могут составить 110 рублей или 8,5%. При этом Новатэк – одна из немногих компаний роста на российском рынке: к 2031 году эмитент способен увеличить производство СПГ почти в три раза по сравнению с показателями 2022 года.

Также можно отметить акции компании МТС из традиционно «защитного» и стабильного телекоммуникационного сектора. Ближайшие недели в компании могут объявить о дивидендах порядка 28 рублей на акцию за 2022 год, что даст 9,6% дивидендной доходности.

Угрозами для рынка выступают внешние факторы: введение новых санкций, обострение геополитической обстановки, ухудшение экономической ситуации в странах, являющихся основными потребителями экспортируемых Россией природных ресурсов.

Среднесрочно же эти факторы рисков пока видятся умеренными.

Комментарии

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