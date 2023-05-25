Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Общество

👭В детстве почти все бухгалтеры давали списывать своим одноклассникам: итоги опроса

Почти 8 из 10 бухгалтеров в школьные годы давали списывать, узнали в SuperJob. Среди главбухов таких 85% опрошенных.
19

Почти 8 из 10 — это 79% — бухгалтеров в школьные годы делились с одноклассниками решенными заданиями.

1% опрошенных ответили, что, несмотря на просьбы, никогда не делились ответами, а еще 9% признались, что у них никто никогда не просил списать.

Среди главных бухгалтеров всегда делились решенными заданиями 85% специалистов, еще 9% не давали никому списывать: 3% — не давали специально, еще 6% ответили, что их никто не просил делиться ответами.

Кроме бухгалтеров, о том, что они давали списывать, чаще всего рассказывали PR-менеджеры (90%), воспитатели (89%) и менеджеры по закупкам (88%).

В целом, 3 из 4 россиян (76%), будучи школьниками, разрешали одноклассникам списывать, следует из опроса SuperJob.

Рассказывайте, коллеги, давали в детстве списывать? Или это все клевета?

Мы, впрочем, уверены, что даже если списывать давали не вы, а вам, вы все равно стали крутым специалистом. Иначе бы вы не попали в Сообщество профессиональных бухгалтеров на Клерке. Как, вы еще не там? Вступить — быстро и бесплатно, всего одна минута. В итоге получите общение с крутейшими коллегами и экспертами со всей страны.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    Как мы повышаем CTR по запущенной в ПромоСтраницах статье

    Бывает, запустишь статью в продвижение на ПромоСтраницах, а ее не читают. Большинство пользователей просто не замечают рекламное объявление. Рассказываю, как это исправить.

    Как мы повышаем CTR по запущенной в ПромоСтраницах статье
    1
    19
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Кого сейчас ищут на Клерк.Работа

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    50
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    Онлайн-кассы

    Как работают новые индикаторы риска нарушения для онлайн-касс

    В начале 2023 года Министерство финансов начало разработку новых индикаторов риска нарушения для контрольно-кассовой техники. Внести изменения в законодательство могут уже летом текущего года. Разберёмся в том, что это значит для предпринимателей.

    Как работают новые индикаторы риска нарушения для онлайн-касс
    1
    61
    Логотип Александра Шульц Адвокат
    Александра Шульц Адвокат
    Трудовое право

    ГПХ договоры: не так страшна налоговая, как сами исполнители

    Сейчас много публикаций о том, как работать с самозанятыми, чтобы избежать претензий налоговой и переквалификации отношений в трудовые. Но многие забывают о том, что и сами работники могут обратиться с требованиями о признании отношений из договора ГПХ трудовыми. Сейчас расскажу, как трудовое право в умелых руках может ударить больнее налоговой.

    ГПХ договоры: не так страшна налоговая, как сами исполнители
    61
    Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
    Scloud — аренда 1С в облаке
    НДФЛ

    Кому предоставляются налоговые вычеты в 2023 году

    Государство предоставляет плательщикам НДФЛ возможность получить налоговый вычет. Подробнее о том, какие вычеты предоставляются в этом году, читайте в нашей статье.

    Кому предоставляются налоговые вычеты в 2023 году
    74
    Логотип Фискалам.нет
    Фискалам.нет
    Проверка контрагентов

    Идеальная процедура проверки контрагента в 2023г. Как составить регламент должной осмотрительности

    ФНС требует от налогоплательщиков доказательств реальности сделок и проявления должной осмотрительности при заключении договоров. В этой сатье опубликуем первую часть разбора. Часть 1: Общие начала. Первичная проверка контрагента.

    Идеальная процедура проверки контрагента в 2023г. Как составить регламент должной осмотрительности
    60
    Логотип Клерк
    Клерк
    НДС

    Как IT-компаниям получить налоговые льготы в 2023 году

    Как попасть в государственный реестр ПО и не платить НДС? Почему вам могут отказать в льготах и какие условия нужно соблюсти, чтобы экономить налоги — обо все поговорим в статье.

    Как IT-компаниям получить налоговые льготы в 2023 году
    86
    Читать еще