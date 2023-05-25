👭В детстве почти все бухгалтеры давали списывать своим одноклассникам: итоги опроса

Почти 8 из 10 бухгалтеров в школьные годы давали списывать, узнали в SuperJob. Среди главбухов таких 85% опрошенных.

Почти 8 из 10 — это 79% — бухгалтеров в школьные годы делились с одноклассниками решенными заданиями.

1% опрошенных ответили, что, несмотря на просьбы, никогда не делились ответами, а еще 9% признались, что у них никто никогда не просил списать.

Среди главных бухгалтеров всегда делились решенными заданиями 85% специалистов, еще 9% не давали никому списывать: 3% — не давали специально, еще 6% ответили, что их никто не просил делиться ответами.

Кроме бухгалтеров, о том, что они давали списывать, чаще всего рассказывали PR-менеджеры (90%), воспитатели (89%) и менеджеры по закупкам (88%).

В целом, 3 из 4 россиян (76%), будучи школьниками, разрешали одноклассникам списывать, следует из опроса SuperJob.

Рассказывайте, коллеги, давали в детстве списывать? Или это все клевета?

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