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ФСБУ НМА

Актеры записывают аудиозапись сказок. Бухгалтер спрашивает: это НМА?

Клерки пытаются разобраться с нюансами одного из ФСБУ.
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В Красном уголке бухгалтера пишут:

— Такая ситуация. У нас в компании актеры записывают аудиозапись сказок. И потом эту аудиозапись мы продаем и выставляем в контакт и другие сайты. Как проводить это у нас? Это, я так понимаю, НМА?

Коллеги напоминают: по новым ФСБУ актив созданный за счёт собственных средств не является НМА.

Но мнения разделились, есть и такая точка зрения:

— Если исключительные права на запись принадлежат вашей компании, а другим сайтам вы во временное пользование предоставляете, то это нематериальный актив.

Расскажем, как правильно — и разберем все нюансы на бесплатном вебинаре 29 мая. Чего-то вы можете не знать.

Дело в том, что с отчетности за 2024 год становится обязательным новый федеральный стандарт бухучета – ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», который меняет подходы к признанию и учету НМА. Поэтому в преддверии перехода на новый стандарт необходимо четко определить, какие объекты будут признаны нематериальными активами.

Вот здесь ссылочка, чтобы записаться на вебинар.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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