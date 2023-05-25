Актеры записывают аудиозапись сказок. Бухгалтер спрашивает: это НМА?

Клерки пытаются разобраться с нюансами одного из ФСБУ.

В Красном уголке бухгалтера пишут:

— Такая ситуация. У нас в компании актеры записывают аудиозапись сказок. И потом эту аудиозапись мы продаем и выставляем в контакт и другие сайты. Как проводить это у нас? Это, я так понимаю, НМА?

Коллеги напоминают: по новым ФСБУ актив созданный за счёт собственных средств не является НМА.

Но мнения разделились, есть и такая точка зрения:

— Если исключительные права на запись принадлежат вашей компании, а другим сайтам вы во временное пользование предоставляете, то это нематериальный актив.

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Дело в том, что с отчетности за 2024 год становится обязательным новый федеральный стандарт бухучета – ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», который меняет подходы к признанию и учету НМА. Поэтому в преддверии перехода на новый стандарт необходимо четко определить, какие объекты будут признаны нематериальными активами.

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