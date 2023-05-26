🔥 Предложили установить единый срок уплаты налогов и сдачи отчетов – 20 число. И отменить уведомления

Для сдачи отчетов – аналогично срок предложено перенести с 25 числа на 20-е, передает «СенатИнформ».
То есть, будет унифицированный срок представления отчетности и уплаты налогов и сборов – 20-е число.
Предложение озвучила сенатор Ольга Ковитиди.
Кроме того, сенатор выступила с идей отказаться от подачи уведомлений по ЕНП, чтобы снизить отчетную нагрузку на бизнес.
По ее задумке, все расчеты авансовых платежей будут производить налоговики самостоятельно.
Плательщику для контроля дадут право перерасчета налога по фактическим данным.
Комментарии9
Остановите их!!!
Артем
тут комментировать, только портить....
Уведомления, которые ввели это, конечно ужасная и мягко говоря дебильноватая вещь, но это вообще ...
эти уж насчитают, поди также "точно и оперативно" как с ЕНП...
Ада должно быть больше!
С каких таких, фнс сама усн начнет считать авансами на д-р,например, вся выручка по р/с*15%,расходы они не будут учитывать. эти сенаторши в своем уме?
"Плательщику для контроля дадут право перерасчета налога по фактическим данным",спасибо,люди добрые, право оставили по фактическим данным, мы то посчитаем,а фнс ни при делах опять скажет не колышит,у нас программа сама считает