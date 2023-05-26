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ЕНП (единый налоговый платеж)

🔥 Предложили установить единый срок уплаты налогов и сдачи отчетов – 20 число. И отменить уведомления

Сейчас налоги поступают в бюджет в конце месяца, а из-за выходных зачисление в бюджет может произойти в первые дни следующего месяца. Предложили перенести срок уплаты налогов с 28 числа на 20-е.
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Для сдачи отчетов – аналогично срок предложено перенести с 25 числа на 20-е, передает «СенатИнформ».

То есть, будет унифицированный срок представления отчетности и уплаты налогов и сборов – 20-е число.

Предложение озвучила сенатор Ольга Ковитиди.

Кроме того, сенатор выступила с идей отказаться от подачи уведомлений по ЕНП, чтобы снизить отчетную нагрузку на бизнес.

По ее задумке, все расчеты авансовых платежей будут производить налоговики самостоятельно.

Плательщику для контроля дадут право перерасчета налога по фактическим данным.

Комментарии

9
  • Логотип НатальяНиколаевна
    НатальяНиколаевна 15 минут назад

    Остановите их!!!

  • Логотип Artem_P
    Artem_P 12 минут назад

    Артем

    тут комментировать, только портить....

  • Логотип Natatalka
    Natatalka 11 минут назад

    Уведомления, которые ввели это, конечно ужасная и мягко говоря дебильноватая вещь, но это вообще ...

    все расчеты авансовых платежей будут производить налоговики самостоятельно.

    эти уж насчитают, поди также "точно и оперативно" как с ЕНП...

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 11 минут назад

    По ее задумке, все расчеты авансовых платежей будут производить налоговики самостоятельно.

    Ада должно быть больше!

  • Логотип НатальяНиколаевна
    НатальяНиколаевна 11 минут назад

    С каких таких, фнс сама усн начнет считать авансами на д-р,например, вся выручка по р/с*15%,расходы они не будут учитывать. эти сенаторши в своем уме?

    "Плательщику для контроля дадут право перерасчета налога по фактическим данным",спасибо,люди добрые, право оставили по фактическим данным, мы то посчитаем,а фнс ни при  делах опять скажет не колышит,у нас программа сама считает

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