С 2024 года первоначальный взнос по ипотеке вырастет в два раза, до 30%

Центробанк собирается поэтапно повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке. Об этом сказано на сайте ЦБ.
С 1 июня 2023 года первоначальный взнос будет 20%, а с 1 января 2024 года он вырастет в два раза и составит 30%.
Сейчас при покупке квартиры в ипотеку нужно сразу заплатить 15% ее стоимости, а остальные средства будут предоставлены банком.
ЦБ обязал кредитные организации применять надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на новостройки. Они будут действовать еще год ввода зданий в эксплуатацию.
Новые надбавки к коэффициентам риска могут не применяться в государственных программах ипотечного кредитования, а также в льготной ипотеке.
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