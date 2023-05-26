Заявления на выдачу биометрических загранпаспортов начнут принимать с 1 июня

Заявление на получение загранпаспорт нового образца можно подать в МВД, МФЦ и на Госуслугах. Это нельзя было сделать с февраля 2023 года. Не хватало электронных чипов.

С 1 июня 2023 года снова можно подавать заявление на выпуск загранпаспорта нового образца. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

Заявления принимают в территориальных органах МВД и МФЦ. Также можно заполнить форму на портале Госуслуг и подать заявление в электронном виде.

В конце января 2023 года выдачу биометрических загранпаспортов приостановили. Компания «Микрон», которая производит микрочипы для документов, не успевала их выпускать. Слишком много было заявок.

В феврале 2023 года перестали принимать заявки на выдачу биометрических паспортов. Снова запустить производство документов собирались во второй половине марта, но открыли прием заявок только сейчас.