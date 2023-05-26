Бизнес получил от ФНС рассрочку на 670 млрд рублей в 2022 году

В 2022 году предприниматели на площадке по реструктуризации долга получили рассрочку на 670 млрд рублей. Об этом сказано на сайте ФНС.

Бизнес смог покрыть кассовые разрывы, продолжить работу и сохранить больше 120 тыс. сотрудников.

За помощью к площадке обратились кредиторы 2 тыс. организаций, из них 62% относятся к малому бизнесу.

На сегодня погашено 592 млрд рублей. Ни один бизнес после реструктуризации не ушел в банкротство, а значит – это еще больший плюс бюджетам, – сказал глава ФНС Даниил Егоров.

Также он добавил, что малый бизнес обеспечивает пятую часть доходов федерального бюджета. В стране более 70% компаний относятся к сегменту малого предпринимательства.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет 20%. По его мнению, это «стыдная доля».