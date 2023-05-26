Авторы блога «Бухгалтерия Ада» выпустили книгу

«Бухгалтерия Ада слушает» — один из самых популярных блогов на «Клерке». Пишут у нас давно, остро и злободневно. А теперь у них вышла художественная книга. Представляете?

Сюжет такой.

В закрытом городе Глухове происходят странные события, там уже 2 года льет дождь и недавно появился маньяк. Маньяк практически неуловим и не оставляет следов, его жертвами становятся женщины разных возрастов и типажей. На поимку маньяка отправляют в город спецгруппу. К расследованию привлекают экстрасенса Ларскую. Но не так все просто, как оказывается в городе есть загадочное НИИ и своя служба безопасности, которая не очень рада Ларской, которая везде сует свой нос.

Почитать уже можно целиком: книга есть на Литрес. Вот ссылочка.

Есть, кстати, уже и первые отзывы:

«Легкий слог, закрученный сюжет и достаточно оригинально. Рекомендую к прочтению. Тем кто любит детективы и фантастику должно понравиться».

Налетайте читать :)