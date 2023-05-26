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Уставные документы

Организация может выбрать типовой устав

Вновь созданные или уже существующие компании могут действовать на основании 36 вариантов типовых уставов.
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Эти уставы утверждены приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411.

В УФНС по Калининградской области озвучили преимущества использования типовых уставов.

Плюсы такие:

  • не надо вносить изменения в устав и платить госпошлину за их регистрацию (например: фирменное наименование, место нахождения, сведения об уставном капитале). Такие сведения будут содержаться только в ЕГРЮЛ;

  • не надо приводить устав в соответствие с законодательством, если оно поменяется. Изменения в типовой устав вносит Минэкономразвития;

  • не надо представлять в ИФНС типовой устав, а также уплачивать пошлину при переходе общества с собственного устава на типовой;

  • не надо представлять устав контрагентам, нотариусу или в банк;

  • не надо хранить подлинник устава и в случае его утери запрашивать дубликат в налоговой.

В формах документов для госрегистрации юрлиц можно указать сведения о действии ООО на основании типового устава.

Устав необходимо указать в заявлении на открытие ООО, а также при внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении действующей компании, если принято решение о действии на основании типового устава в дальнейшем.

Подобрать устав автоматически возможно с помощью сервиса на сайте ФНС России «Выбор типового устава».

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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