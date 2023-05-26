🤔Женатые мужчины выгорают меньше: итоги исследования

Ученые НИУ ВШЭ опросили 203 сотрудников нескольких российских компаний и проанализировали, как удовлетворенность личными отношениями влияет на психологическое выгорание на работе.

Оказалось, что связь самая прямая: чем выше уровень удовлетворенности браком, тем ниже риск возникновения выгорания.

При этом более существенное влияние удовлетворённость браком оказывает на мужчин. Иными словами, счастливые в браке мужчины выгорают реже, чем их коллеги.

— Феномен профессионального выгорания многогранен. Личные отношения сотрудников как внутри организации, так и за её пределами не просто важны, а могут расцениваться как значимый предиктор выгорания на работе. То, как люди выстраивают рабочие и личные отношения, ведут и определяют себя в них, может также быть связано с их самоопределением в профессии и приводить к выгоранию. Наше исследование позволяет обратить внимание на важность дальнейшего изучения феномена выгорания в контексте профессиональной идентичности и особенностей взаимодействия между людьми на работе, — говорит Илья Булгаков, автор исследования, аспирант департамента психологии НИУ ВШЭ.

Рассказывайте, джентльмены, правду ли психологи раскопали — или все ерунда?