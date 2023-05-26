😑ЕНС открылся у многих, но бухгалтеры все еще ему не доверяют

Некоторые бухгалтеры интересуются, достоверные ли сведения в личных кабинетах. Говорят, до налоговой не дозвонишься.

Вот что пишут, например, в чате бухгалтеров в Телеграм:

«Не смогла до налоговой дозвониться... Хотела спросить про ЕНС в личн.кабинете… Достоверные ли там данные? Сплошные пени с начала года, а такого быть не должно. У нас переплата вообще на начало года, и ещё отсрочкой по взносам не пользовались...все время платили. И ещё страховые за декабрь включены. Зарплату выплатили в декабре. Кто-нибудь подскажет, данные достоверные в ЛК или нет?»

Одни коллеги пишут, что надо все-таки позвонить в налоговую и свериться.

Другие говорят, что в ЛК пока каша и лучше ориентироваться на данные своей учетной системы.

У кого-то ЕНС открылся, но данные там неактуальные, только за январь.

Лучше написать в сервисе ФНС, советуют еще коллеги. Тогда, мол, налоговики быстренько перезвонят.

Делитесь, как у вас ситуация? Актуальные цифры на ЕНС или тоже черт ногу сломит?