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ЕНП (единый налоговый платеж)

😑ЕНС открылся у многих, но бухгалтеры все еще ему не доверяют

Некоторые бухгалтеры интересуются, достоверные ли сведения в личных кабинетах. Говорят, до налоговой не дозвонишься.
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Вот что пишут, например, в чате бухгалтеров в Телеграм:

«Не смогла до налоговой дозвониться... Хотела спросить про ЕНС в личн.кабинете… Достоверные ли там данные? Сплошные пени с начала года, а такого быть не должно. У нас переплата вообще на начало года, и ещё отсрочкой по взносам не пользовались...все время платили. И ещё страховые за декабрь включены. Зарплату выплатили в декабре. Кто-нибудь подскажет, данные достоверные в ЛК или нет?»

Одни коллеги пишут, что надо все-таки позвонить в налоговую и свериться.

Другие говорят, что в ЛК пока каша и лучше ориентироваться на данные своей учетной системы.

У кого-то ЕНС открылся, но данные там неактуальные, только за январь.

Лучше написать в сервисе ФНС, советуют еще коллеги. Тогда, мол, налоговики быстренько перезвонят.

Делитесь, как у вас ситуация? Актуальные цифры на ЕНС или тоже черт ногу сломит?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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