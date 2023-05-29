У бывших ИП без трудового стажа не надо спрашивать согласия на кадровый ЭДО

Организация может перевести сотрудников на кадровый ЭДО, не спрашивая согласия у тех, кто устроился на работу после 31.12.2021 и не имел трудового стажа на тот момент (ст. 22.2 ТК РФ).

О каком стаже тут идет речь, пояснил Минтруд в письме от 22.05.2023 № 14-6/ООГ-3574.

Вопрос звучит так: входят ли в трудовой стаж периоды государственной (в том числе военной) и муниципальной службы, работы ДГПХ, деятельность ИП?

Минтруд пояснил, что на самозанятых, ИП, военных, исполнителей по договорам ГПХ не распространяются нормы ТК РФ.

Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника является трудовая книжка. Работодатели на всех сотрудников формируют сведения и передают их в СФР.

Подтверждением трудового стажа вместе с трудовой книжкой либо в случае ее отсутствия, будет информация, предоставленная работодателем и хранящаяся в информационных ресурсах СФР (сведения СТД-Р или СТД-СФР).