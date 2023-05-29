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Ипотека

Банки отказывают риелторам в ипотеке до 2 млн рублей

Полная стоимость небольших жилищных кредитов превышает установленную Центробанком планку. Банки отказывают таким клиентам, поэтому риелторы просят ЦБ пересмотреть условия выдачи ипотеки.
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Риелторские компании попросили Центробанк обратить внимание на то, что банки отказывают в ипотеке до 2 млн рублей. Об этом пишут «Известия».

Кредитные организации не готовы брать на себя риски по небольшим ипотечным кредитам, за которым обращаются риелторы.

Отказ происходит из-за того, что банки тратят много средств на страховку и оценку недвижимости.

Эти затраты включаются в процентную ставку по ипотеке. Однако с июля 2022 года начали действовать поправки, по которым полная стоимость кредита (ПСК) по ипотеке не может превышать среднерыночную ставку более чем 1/3. Сейчас эта ставка – 14,212%.

Например, при займе 2 млн рублей сроком на 30 лет страховка составит 0,8% от суммы кредита. Ее нужно выплачивать каждый год.

В итоге ПСК будет 14,26%, то есть выше нормы, установленной Центробанком.

Бизнесмены просят ЦБ изменить эту схему выдачи ипотеки, чтобы людям не отказывали в небольших кредитах.

Риелторы предлагают установить ПСК до 2 млн рублей сроком до 15 лет без учета дополнительных расходов. Или же увеличить максимальную планку с 1/3 до 1/2.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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