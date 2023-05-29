Американская компания больше не совладелец сети магазинов Familia

Головную компанию Familia перенесли в Дубай, чтобы уйти от санкционного давления и получить налоговые преференции.

TJX Companies вышла из числа совладельцев сети Familia. Об этом пишет «Коммерсант».

Оставшиеся акционеры Familia (Baring Vostok и Goldman Sachs) перевели основную структуру ритейлера из Люксембурга в ОАЭ. Так компания сможет избежать санкционного давления и получить налоговую выгоду.

В 2022 году Baring Vostok сообщила, что доля TJX Companies перейдет российской компании «Восток инвестиции».

Тогда же TJX Companies заявляла, что готова была списать свою долю в сети в размере 218 млн долларов.

В 2019 году американская TJX Companies купила 25% российской сети Familia. Сумму сделки оценивали в 225 млн долларов.

Сейчас в стране открыто более 275 магазинов Familia. Компания продает одежду, обувь, аксессуары и товары для дома.