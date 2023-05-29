Обманутые дольщики больше не будут платить НДФЛ при получении квартир от региона

Раньше компенсации от регионов облагались налогом. Теперь дольщики, которые получили жилье от региона, не будут платить НДФЛ.

Президент Владимир Путин подписал закон, который освободит от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам, которые они получат при банкротстве застройщика. Об этом сказано на портале правовой информации.

Обманутые дольщики могут получить денежную компенсацию из средств Фонда развития территорий. Такие доходы не облагаются НДФЛ.

Также региональные власти в праве предоставить им другое жилье или иные компенсации. Раньше за это нужно было платить налоги.

Теперь возмещения, полученные от регионов, освободили от НДФЛ.

Авторы инициативы заявили, что новый закон восстановит социальную справедливость. Он вступит в силу через месяц после официальной публикации.