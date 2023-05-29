Бухгалтеры, вы пробовали уйти в аутсорс? Расскажите о своих попытках

Истории успеха - это, конечно, очень мотивирует, но расскажите больше о неудачных попытках. Что именно не получилось?

Многие уходят в свой бизнес, не до конца понимая, с какими подводными камнями столкнутся. Например, не умеют вести переговоры с клиентами.

Вот три очень важных пункта для таких переговоров:

Не предлагайте скидки, если ваш прайс не подходит для клиента.

Не унижайтесь, если клиент сильно сомневается в вашей компетенции или ведет себя высокомерно.

Ведите переговоры на равных, как потенциальные партнеры.

А вы соблюдали три этих пункта? Если да, то в чем другом провалились?

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