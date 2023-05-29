Бухгалтеры, вы пробовали уйти в аутсорс? Расскажите о своих попытках

Многие уходят в свой бизнес, не до конца понимая, с какими подводными камнями столкнутся. Например, не умеют вести переговоры с клиентами.
Вот три очень важных пункта для таких переговоров:
Не предлагайте скидки, если ваш прайс не подходит для клиента.
Не унижайтесь, если клиент сильно сомневается в вашей компетенции или ведет себя высокомерно.
Ведите переговоры на равных, как потенциальные партнеры.
А вы соблюдали три этих пункта? Если да, то в чем другом провалились?
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