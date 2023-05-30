Tinkoff eCommerce запустил сервис «Тинькофф Эксперты». Это будут бесплатные консультации для селлеров

Новый сервис представляет собой консультации от специалистов с реальным опытом продаж на ведущих маркетплейсах. Консультации помогут начинающим и действующим селлерам эффективно настроить ключевые процессы и получить результаты уже на второй день сотрудничества.

Согласно данным Tinkoff eCommerce, почти 40% селлеров обращаются за помощью к опытным специалистам на рынке, чтобы грамотно выстроить процессы и получать больше прибыли.

«Тинькофф Эксперты» поддержат продавцов маркетплейсов. Действующим селлерам эксперты предложат бизнес-консультации и помогут провести аудит карточек, настроить рекламу и SEO-продвижение товара.

Помимо этого, до 31 июля клиенты сервиса получат бонус от партнеров Tinkoff eCommerce по логистике, выбору ниш и закупкам — бесплатные консультации в течение двух дней от лучших специалистов Почты России, СДЭК и MPGO.

Наконец, в ближайшее время специалисты, официально аккредитованные крупнейшими маркетплейсами, начнут оказывать услугипо выводу новых селлеров на маркетплейсы и помогут им совершить первые 10 продаж.

Действующие продавцы маркетплейсов смогут кратно увеличить рост продаж с помощью рекомендаций профессиональных специалистов с опытом ведения бизнеса на Wildberries и Ozon. Для первых 1 500 онлайн-предпринимателей, подавших заявку на сайте, консультации будут бесплатными.

Илья Кретов, директор Tinkoff eCommerce:

— Мы знаем главные боли селлеров маркетплейсов — согласно нашим данным, настройка рекламы беспокоит больше половины (55%) онлайн-предпринимателей, а анализ собственных продаж и выбор прибыльной категории товара — 43% и 38% соответственно. Помимо этого, среди актуальных задач бизнеса продавцы маркетплейсов также указывают работу с отзывами и карточками, формирование поставок и логистику. Для того, чтобы помочь разобраться с половиной вопросов в бизнесе, мы запускаем сервис «Тинькофф Эксперты».

Георгий Аликошвили, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Почты России:

— Спрос на логистические услуги среди МСБ продолжает расти. Всё больше востребована доставка на маркетплейсы, которые продолжают развиваться впечатляющими темпами. Во втором полугодии доля площадок в количестве заказов достигла 73% рынка e-commerce. Также увеличивается потребность в продуктах для работы с социальными сетями и классифайдами. При этом многие предприниматели параллельно развивают собственные интернет-магазины и выходят на внешние рынки. У Почты богатый опыт по каждому из направлений. Мы готовы поделиться им и предложить эффективные решения актуальных вопросов предпринимателей.

В ближайшие месяцы у «Тинькофф Экспертов» появятся бесплатные услуги по выводу предпринимателей на маркетплейсы и доведению до первых десяти продаж: специалисты создадут личный кабинет, загрузят до 50 карточек товаров, настроят первую поставку, обучат работе со штрихкодами и дадут рекомендации по дальнейшей работе на площадке.