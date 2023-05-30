⚖️«Дочку» холдинга «Арсиб» могут признать банкротом за долг по налогам в 1 млрд рублей

Ранее налоговики обратились в суд с заявлением о признании этой фирмы банкротом в связи с задолженностью в федеральный бюджет, которая составляет 964, 5 млн рублей (А70-1443/2023).
Об этом сообщает портал Nachgorod.ru.
В течение 4 месяцев компания будет находиться под наблюдением.
Это нужно для проведения анализа финансового состояния должника. Это стандартная процедура для банкротства, когда определяют возможность восстановить платежеспособность должника.
У других компаний холдинга тоже есть финансовые проблемы («Металлоптторг», «Мaгеллaн», «Торговый дом «Энки»).
Комментарии