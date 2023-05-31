Электросамокаты могут убрать с пешеходных улиц

Депутаты собираются запретить самокатчикам ездить по пешеходным улицам, а скорость прокатных электросамокатов могут ограничить до 15 км/ч.

Депутаты «Единой России» предложили Минтрансу и МВД запретить самокатам движение по пешеходным улицам. Об этом пишут «Известия».

За три года число ДТП с участием электросамокатов увеличилось в два раза. В 2022 году в таких авариях пострадал 941 человек. В первом квартале 2023 года уже произошло 60 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), пострадали 63 человека.

Кроме того, депутаты предлагают запретить брать в аренду самокаты несовершеннолетним и ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч.

Сейчас скорость передвижения не должна превышать 25 км/ч, а за рулем могут быть дети от семи до 14 лет. Им можно кататься под присмотром родителей.

Такие же правила будут действовать и для курьеров, которые развозят заказы на самокатах.

Операторы проката (кикшеринга) считают, что ограничения повлияют на их бизнес: произойдет отток клиентов, которые едут на самокатах по транспортным маршрутам.

Сейчас около 77% арендаторов берут электросамокаты именно для этих целей, а не для прогулок.