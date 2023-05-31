Банк «Тинькофф» собирается создать альтернативу системе «Мир»

Новые платежные системы создадут конкуренцию, которая положительно повлияет на финансовую систему.

Глава «Тинькофф банка» Станислав Близнюк предложил создать альтернативу платежной системе «Мир». Об этом пишет «Прайм».

Мне кажется, банки должны задуматься о создании второй платежной системы, собрать какую-то ассоциацию, попытаться предложить другой продукт технологический, - сказал глава банка.

По его мнению, высокая конкуренция среди платежных систем положительно повлияет на финансовый рынок.

Альтернативу картам с системой «Мир» начал искать и Центробанк. Пока что предлагается ввести предоплаченные карты или карты платежных систем других государств. Они нужны, чтобы туристы могли оплачивать покупки и услуги за рубежом.