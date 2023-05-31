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МИР

Банк «Тинькофф» собирается создать альтернативу системе «Мир»

Новые платежные системы создадут конкуренцию, которая положительно повлияет на финансовую систему.
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Глава «Тинькофф банка» Станислав Близнюк предложил создать альтернативу платежной системе «Мир». Об этом пишет «Прайм».

Мне кажется, банки должны задуматься о создании второй платежной системы, собрать какую-то ассоциацию, попытаться предложить другой продукт технологический, - сказал глава банка.

По его мнению, высокая конкуренция среди платежных систем положительно повлияет на финансовый рынок.

Альтернативу картам с системой «Мир» начал искать и Центробанк. Пока что предлагается ввести предоплаченные карты или карты платежных систем других государств. Они нужны, чтобы туристы могли оплачивать покупки и услуги за рубежом.

Комментарии

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