Банк «Тинькофф» собирается создать альтернативу системе «Мир»

Глава «Тинькофф банка» Станислав Близнюк предложил создать альтернативу платежной системе «Мир». Об этом пишет «Прайм».
Мне кажется, банки должны задуматься о создании второй платежной системы, собрать какую-то ассоциацию, попытаться предложить другой продукт технологический, - сказал глава банка.
По его мнению, высокая конкуренция среди платежных систем положительно повлияет на финансовый рынок.
Альтернативу картам с системой «Мир» начал искать и Центробанк. Пока что предлагается ввести предоплаченные карты или карты платежных систем других государств. Они нужны, чтобы туристы могли оплачивать покупки и услуги за рубежом.
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