Женщин от 30 до 39 лет к 2030 году станет на треть меньше, чем сейчас, посчитал Минтруд

О таком сокращении сообщила первый заместитель главы Минтруда Ольга Баталина, которую цитирует ТАСС.
— У нас сейчас на пике численности находится возрастная когорта 30-39 лет, а эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей — 58% вторых рождений, и 68% третьих рождений. И эта возрастная когорта, начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик, и начинается медленное снижение, уйдет к 2030 году, они снизятся на 4,2 млн, — сказала она.
В общей сложности, на эту возрастную категорию женщин приходится почти половина всех рождений детей — 48%.
Комментарии2
Коврижных Ольга Александровна
И только на третий десяток лет вождь Зоркий Глаз заметил, что в доме не хватает четвертой стены.
мужиков вообще не останется с таким раскладом политическим