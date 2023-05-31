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Общество

Женщин от 30 до 39 лет к 2030 году станет на треть меньше, чем сейчас, посчитал Минтруд

Через пять-шесть лет численность женщин в возрасте от 30 до 39 лет сократится с 11 до 7,9 млн.
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О таком сокращении сообщила первый заместитель главы Минтруда Ольга Баталина, которую цитирует ТАСС.

— У нас сейчас на пике численности находится возрастная когорта 30-39 лет, а эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей — 58% вторых рождений, и 68% третьих рождений. И эта возрастная когорта, начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик, и начинается медленное снижение, уйдет к 2030 году, они снизятся на 4,2 млн, — сказала она.

В общей сложности, на эту возрастную категорию женщин приходится почти половина всех рождений детей — 48%.

Комментарии

2
  • Логотип Ольга Коврижных
    Ольга Коврижных 2 часа назад

    Коврижных Ольга Александровна

    И только на третий десяток лет вождь Зоркий Глаз заметил, что в доме не хватает четвертой стены.

  • Логотип natalisa52
    natalisa52 1 час назад

    мужиков вообще не останется с таким раскладом политическим

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