Женщин от 30 до 39 лет к 2030 году станет на треть меньше, чем сейчас, посчитал Минтруд

Про личные блоги. Как мы развиваем Трибуну, общаемся с авторами и исправляем ошибки

Пользователи Клерк — не только лучшие читатели на свете, но еще и талантливые авторы. Их посты в Трибуне набирают по 10 тыс. просмотров! Мы гордимся тем, что наша «Трибуна» обращает внимание на то, что пропускают новостные сайты, что у нас самые внимательные читатели, что вместе мы — это самое большое бухгалтерское сообщество. Расскажем, как мы развиваемся.